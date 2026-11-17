Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города
Летевшие в Москву самолеты перенаправили в другие города
Более десяти самолетов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы в другие города из-за ограничений по безопасности в столичных аэропортах, сообщили представители воздушных гаваней Москвы.
Шесть рейсов, летевших во Внуково из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула, отправлены в Петербург и Нижний Новгород, передает ТАСС.
Еще семь самолетов, следовавших в Домодедово из Антальи, Самары, Сухума, Минеральных Вод, Ташкента и Новосибирска, перенаправили в Нижний Новгород и Пензу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. ПВО уничтожила 75 летевших на Москву дронов с 22:00 понедельника. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.