Летевшие в Москву самолеты перенаправили в другие города

Tекст: Катерина Туманова

Шесть рейсов, летевших во Внуково из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула, отправлены в Петербург и Нижний Новгород, передает ТАСС.

Еще семь самолетов, следовавших в Домодедово из Антальи, Самары, Сухума, Минеральных Вод, Ташкента и Новосибирска, перенаправили в Нижний Новгород и Пензу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты. ПВО уничтожила 75 летевших на Москву дронов с 22:00 понедельника. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.



