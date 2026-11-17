Ушаков: ЕС присоединится к переговорам при конструктивных предложениях

Tекст: Катерина Туманова

Европа сможет участвовать в переговорах, если предложит конструктивные идеи для урегулирования ситуации на Украине, сообщил Ушаков.

«Когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, – тогда мы и будем ставить вопрос об их участии», – заявил помощник президента РИА «Новости».

Он отметил, что до подключения европейских представителей может пройти несколько раундов встреч между Москвой, Киевом и Вашингтоном. В настоящее время обсуждается очередной раунд переговоров в Абу-Даби, хотя дата еще не определена. Ушаков подчеркнул, что расширение формата с Россией не согласовывалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отсутствии согласования с Москвой вопроса о расширении формата переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии обсуждения выхода стран из НАТО на встрече в Абу-Даби. На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров.