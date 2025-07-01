Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.5 комментариев
В Молдавии потребовали запретить концерт Басты и «Руки вверх»
В преддверии фестиваля выпускников в Кишиневе представители общественной организации потребовали отменить концерты Басты, Macan и «Руки вверх» из-за их поддержки СВО.
Общественная организация Progressive community потребовала запретить запланированное на 2 июля выступление в Кишиневе российских артистов Басты, Macan и группы «Руки вверх», передает ТАСС.
Организация направила письма с соответствующим требованием президенту Майе Санду, в Службу информации и безопасности, министерство культуры, администрацию Кишинева, МВД и парламент страны.
В обращении артисты обвиняются в поддержке спецоперации на Украине и политики властей России в отношении конфликта. Progressive community заявила, что участие этих исполнителей может быть воспринято как одобрение действий Москвы.
Организация пока не получила официальных ответов от упомянутых государственных учреждений. Ранее информация о проведении концерта при участии российских певцов появилась на страницах молдавского политика Ренато Усатого в Facebook* и YouTube.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Молдавии Игорь Додон получил повестку в полицию за демонстрацию георгиевской ленты.
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил молдавские власти в ограничении православных обрядов, заявив о недопуске священника и запрете крестного хода.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ