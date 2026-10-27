  • Новость часаМИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 20:35 • Политика

    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    @ Kremlin.ru, Public domain

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует о стремлении вернуться к диалогу, однако позиция России остается неизменной: устойчивое урегулирование невозможно без учета ее интересов в сфере безопасности.

    Во вторник по просьбе Хельсинки и Осло состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Это первый прямой контакт подобного уровня за долгое время. В последний раз от лица западных европейцев с российским лидером беседовал президент Франции Эммануэль Макрон в 2025 году.

    Как сообщили в Кремле, собеседники обсудили встречу Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также переговоры Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским, состоявшиеся в Осло 20 октября.

    «Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.

    Путин также изложил свою оценку ситуации в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Он подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом российский лидер обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

    Кроме того, Путин проинформировал собеседников о начале гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки при посредничестве США, а также о введении на Херсонском направлении временного «режима тишины» для ее проведения.

    Участники разговора также обсудили вопросы безопасности в Балтийском море и Северной Европе. Стубб и Стере подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.

    Стубб назвал разговор откровенным и содержательным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер в свою очередь отметил важность деэскалации.

    При этом разговор уже вызвал скептическую реакцию у соседей Финляндии и Норвегии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что звонок не был согласован с остальными европейскими союзниками.

    «Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – подчеркнул политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако рассчитывать на изменение позиции европейских стран только на основании состоявшегося разговора не стоит – иллюзий в Москве не питают. Дело в другом: сами европейцы пытаются вернуть себе место за столом переговоров, считает политолог Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ. Он напомнил, что в Европе уже несколько недель обсуждают кандидатуры возможных переговорщиков с Москвой.

    «Сегодняшний диалог – следствие этого обсуждения. Европейская позиция имеет тенденцию к изменению, и сам факт, что в Европе начинают склоняться к диалогу с Москвой, – это не просто победа здравого смысла, а следствие побед российского оружия и дипломатии. Своими успехами на линии боевого соприкосновения, в экономической и военно-технической сферах мы принуждаем Запад к миру», – пояснил эксперт.

    Есть и еще один мотив. Европейские страны опасаются оказаться в стороне от переговоров между ведущими мировыми державами – речь о саммите с участием лидеров России, Китая и США, который может пройти в ближайшее время.

    «Европа оказалась за бортом переговорного процесса. Российско-китайско-американские переговоры сравнивают с Ялтой 1945 года, но есть существенное отличие: среди переговорщиков нет ни одной европейской страны. Это самый серьезный звоночек для европейцев за последние десятилетия», – заметил политолог.

    Впрочем, стремление европейцев возобновить контакты с Москвой хоть и позитивно, но само по себе еще не означает их готовности учитывать российские интересы. Данилин напоминает, что Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу, тогда как разрыв связей произошел по инициативе европейской стороны.

    При этом Россия, как подчеркивают эксперты, готова обсуждать европейскую безопасность, но не ценой собственных интересов – свою безопасность страна должна обеспечить на долгую перспективу. Более того, Путин показал, что с Россией можно говорить лишь в адекватном и дипломатичном тоне – только такой формат поспособствует урегулированию.

    «Москва всегда на этом стояла и будет стоять. Никакие иные варианты, предлагаемые Западом, не могут быть рассмотрены», – подчеркивает Шаповалов. К числу принципиальных условий Москвы он относит отказ от вступления Украины в НАТО и размещения на ее территории иностранных вооруженных сил. Остальные вопросы, по его оценке, могут стать предметом переговоров. Шаповалов также напоминает, что Россия предлагала обсуждать вопросы безопасности еще в 2021 году, однако тогда ее инициативы не получили необходимого отклика. По его мнению, разрушение прежней системы европейской безопасности и расширение НАТО создают риски дальнейшей эскалации.

    Несколько иначе на условия урегулирования смотрит профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, Кремль под долгосрочной безопасностью России подразумевает возвращение военной инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год и восстановление механизмов контроля над обычными вооружениями в Европе. «Все это – вопрос переговоров, но наши требования образца декабря 2021 года остаются в основе», – добавляет Ткаченко.

    Еще одно условие конструктивных переговоров – прекращение участия европейских стран в украинском конфликте и постепенное восстановление доверия. Отдельным предметом обсуждения, по его мнению, должны стать правовые вопросы, в том числе судьба замороженных российских активов.

    Но даже на фоне серьезных противоречий у Москвы и европейских стран остаются вопросы, по которым возможен предметный диалог. В частности, во время разговора Путин проинформировал Стубба и Стере о российских подходах к обеспечению безопасности на море. В ответ финский президент и норвежский премьер подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

    Шаповалов видит в этом признак того, что европейские страны восприняли предупреждения Москвы всерьез. Ранее Путин заявлял о готовности России отвечать зеркально на захват российских судов. «Это позитивный факт – принуждение к миру и к соблюдению международного права.

    Европейцам необходимо помнить, что у России есть все ресурсы к силовому принуждению. Россия – одна из великих военно-морских держав мира. Нам не составит труда перейти к адекватным зеркальным мерам по аресту западных судов. Такие возможности у нас есть, они широчайшие. Наша ответная реакция может быть существенно больше, чем возможности европейских стран», – считает политолог.

    Ткаченко также рассматривает морское право и безопасность на Балтике как возможную основу для восстановления доверия. По его оценке, в этой сфере стороны могут либо продолжить конфронтацию, либо вернуться к общепризнанным международным нормам.

    «Тем самым Москва возвращает европейское руководство в рамки общепризнанных норм. В этом отличие России от Европы: мы стараемся сохранить традиционную дипломатию, а они отказываются от классической дипломатии в пользу одномоментных сделок, основанных на идеологии и навязанных ценностях», – сказал эксперт.

    Но итог, по его мнению, очевиден: сам телефонный разговор не снимает разногласий между Россией и европейскими странами. Однако он создает возможность для дальнейших контактов – при условии, что обсуждение безопасности в Европе выйдет за рамки деклараций и ультиматумов и будет учитывать базовые, законные интересы России.

    Главное
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    CNN: Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сбежал с семьей в США
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле
    Boeing признал срыв плана поставки 500 самолетов в 2026 году
    МВД объявило в розыск основателя сервиса доставки Level Kitchen

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После сложного первого квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации