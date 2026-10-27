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Силы ПВО за день сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами
В течение вторника дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 71 БПЛА над семью регионами России, сообщает Министерство обороны.
Массированная атака беспилотных летательных аппаратов отражалась в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Вражеские объекты были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также в Московском регионе, сообщает Минобороны в Max.
Во вторник днем в военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за минувшие сутки.