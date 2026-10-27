  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 21:59 • Новости дня

    Президент Мозамбика назвал Россию другом и братом

    Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу назвал Россию братом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Республики Мозамбик Даниэл Франсишку Шапу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия является другом и братом для его страны.

    «Помимо участия в саммите, еще раз хотел бы подчеркнуть нашу приверженность дружбе и сотрудничеству с Россией. Россия для нас друг и брат. И ваш народ является братским народом», – цитирует Шапу РИА «Новости».

    Глава Мозамбика также отметил важность саммита Россия – Африка, подчеркнув, что он укрепляет прочные связи России с африканским континентом.

    Кроме того, Шапу поблагодарил Россию за содействие в борьбе с последствиями наводнений в Мозамбике. В начале года республика пережила масштабные наводнения. По данным российского посольства, жертвами стихии стали 122 человека, пострадали более 720 тысяч. Наиболее серьезно пострадали южные и центральные провинции страны, где потребовалась масштабная гуманитарная помощь и проведение аварийно-спасательных работ.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика в Москве. Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

    В понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Комментарии (35)
    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Комментарии (13)
    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

    Комментарии (4)
    27 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ

    Новак: Россия может помочь странам Персидского залива в восстановлении НПЗ

    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва готова предоставить государствам Персидского залива технологии и оборудование для восстановления нефтеперерабатывающих заводов.

    По его словам, российские специалисты могут оказать содействие государствам Ближнего Востока в ремонте инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Мы готовы обеспечивать, в том числе и технологиями, и оборудованием. Сегодня практически вся линейка нефтегазового оборудования производится в России, особенно для нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому если такая помощь необходима будет, наши специалисты ее могут оказать», – заявил Новак.

    Вице-премьер сделал соответствующее заявление журналистам в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Глава государства заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних стран в энергетике за счет других.

    Путин оценил объем поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Комментарии (5)
    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Песков: Европа пока не участвует в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не участвует в переговорах по украинскому урегулированию, хотя Москва считает позитивным диалог с отдельными европейскими странами.

    «Европа пока не участвует в переговорах. Достигнута договоренность о том, что в ноябре будет продолжен трехсторонний формат – это Россия, Украина, США. Но диалог с определенными европейскими странами – это позитивно, конечно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что в общеевропейском формате по-прежнему сохраняется отказ от диалога с Москвой. Ранее во вторник состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь главы государства назвал условие поддержки Москвой кандидатуры переговорщика от Евросоюза.

    В пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев через лидеров Финляндии и Норвегии передал Москве сигналы о готовности к прекращению огня и личной встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

    Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

    Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Лавров назвал Мерца и ряд европейских политиков мазохистами

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц и некоторые политики Европы ведут себя как мазохисты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца и ряд других европейских политиков «политическими мазохистами» из-за их стремления нанести поражение России в ущерб собственным странам.

    «Пытается он (Запад) общественное мнение свое удержать на позиции, что надо жертвовать всем: зарплатами, рабочими местами, размером медицинских услуг и в принципе социальными льготами ради того, чтобы Украина победила Россию», – заявил Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что недавно подобные заявления делал и канцлер ФРГ. «Вот такие мазохисты, если хотите, политические», – добавил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев возвращением убийц на место преступления.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров назвал крайне тревожными слова Мерца о планах сделать Германию главной военной силой Европы.

    В конце лета спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о нанесении политикой Мерца экономического ущерба Германии.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    Ростех определил лучшие технологические инициативы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги проекта поддержки технологических инициатив «СВОе дело с Ростех», в рамках которого семь ветеранов спецоперации получили целевые гранты из призового фонда в 30 млн рублей.

    Из почти 150 заявок эксперты отобрали семь лучших инициатив, востребованных в промышленности и в зоне спецоперации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Победители смогут реализовать идеи на предприятиях госкорпорации. Права на разработки сохраняются за авторами, которым могут присудить до 5 млн рублей на запуск и развитие бизнеса.

    «Авторы лучших разработок получат грантовую поддержку и возможность реализовать проекты на производственных площадках госкорпорации», – заявила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев добавил, что госкорпорация поможет авторам воплотить их идеи в жизнь.

    В число лучших проектов вошли система диагностики двигателей по вибрации и звуку, автоматизированный автомобильный багажник для самостоятельной погрузки инвалидной коляски и транспортно-эвакуационный мотоприцеп для бездорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Ксения Семенова отметила ставку государства на адресное сопровождение вернувшихся с фронта бойцов при трудоустройстве.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности властей оказывать помощь ставшим депутатами Государственной думы ветеранам спецоперации.

    Летом в Москве на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» объявили о расширении поддержки военнослужащих и их семей.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

    В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик.

    В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

    «По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

    Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

    Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    CNN: Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сбежал с семьей в США
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    Nivea отказалась уходить из России
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После сложного первого квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации