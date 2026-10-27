Президент Мозамбика назвал Россию другом и братом

Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу назвал Россию братом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Помимо участия в саммите, еще раз хотел бы подчеркнуть нашу приверженность дружбе и сотрудничеству с Россией. Россия для нас друг и брат. И ваш народ является братским народом», – цитирует Шапу РИА «Новости».

Глава Мозамбика также отметил важность саммита Россия – Африка, подчеркнув, что он укрепляет прочные связи России с африканским континентом.

Кроме того, Шапу поблагодарил Россию за содействие в борьбе с последствиями наводнений в Мозамбике. В начале года республика пережила масштабные наводнения. По данным российского посольства, жертвами стихии стали 122 человека, пострадали более 720 тысяч. Наиболее серьезно пострадали южные и центральные провинции страны, где потребовалась масштабная гуманитарная помощь и проведение аварийно-спасательных работ.

Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика в Москве. Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

В понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.