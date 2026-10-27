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Число погибших из-за атаки беспилотника на Брянск выросло до двух человек
При атаке украинских боевиков на Брянск погиб 67-летний мужчина, общее число жертв выросло до двух человек, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
В результате атаки беспилотника в Бежицком районе Брянска погиб 67-летний мужчина, сообщил глава региона в Max.
«Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь», – заявил Ковальчук.
Глава региона добавил, что на месте происшествия продолжаются работы по разминированию. Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и напомнил о сохраняющихся ограничениях на движение автомобильного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели мужчины из-за атаки украинских беспилотников на Брянск. В воскресенье глава региона заявил о гибели машиниста грузового поезда при ударе дрона в городе Новозыбкове. В субботу один человек погиб при атаках беспилотников со стороны ВСУ на область.