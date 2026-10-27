Путин назвал энергетические санкции вредными для всего рынка

Путин: Энергетические санкции вредят производителям и потребителям

Tекст: Елизавета Шишкова

«Уважаемый господин президент, вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторыми странами вводятся в области энергетики. Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка – как для производителей, так и для потребителей», – передает слова Путина на пленарном заседании Форума стран – экспортеров газа в Москве РИА «Новости».

Путин сделал это заявление, обращаясь к иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин призвал подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций для стабилизации ситуации на газовом рынке.

На саммите ФСЭГ российский лидер предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового рынка газа.

Президент указал на нанесение Европой удара по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.