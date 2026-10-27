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Путин назвал энергетические санкции вредными для всего рынка
Путин: Энергетические санкции вредят производителям и потребителям
Санкции в области энергетики имеют исключительно вредные последствия для всех участников рынка, заявил президент Владимир Путин.
«Уважаемый господин президент, вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторыми странами вводятся в области энергетики. Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка – как для производителей, так и для потребителей», – передает слова Путина на пленарном заседании Форума стран – экспортеров газа в Москве РИА «Новости».
Путин сделал это заявление, обращаясь к иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин призвал подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций для стабилизации ситуации на газовом рынке.
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