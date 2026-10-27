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МИД заявил о необходимости восстановить работу Арктического совета
МИД констатировал важность восстановления работы Арктического совета
Москва констатирует важность восстановления работы Арктического совета и востребованность контактов по линии коренных народов, заявил МИД.
На коллегии МИД России, посвященной ситуации в Балтийско-Арктическом регионе, была отмечена важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, а также востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, сообщается на сайте ведомства.
«Констатированы важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, представителей экспертного и научно-исследовательского сообществ», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия открыта к прагматичному и взаимоуважительному диалогу с заинтересованными зарубежными партнерами по Арктике.
Кроме того, в МИД заявили, что подтверждена самодостаточность России в высоких широтах и традиционное стремление к поддержанию мира и стабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников объяснил стремление западных стран закрепить права на Арктику открывающимися транспортными и ресурсными возможностями.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике.
До этого дипломат Масленников сообщил о серьезном вреде эффективности и авторитету Арктического совета из-за заморозки политического диалога западными странами.