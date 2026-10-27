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Глава «Газпрома» и президент Мозамбика обсудили развитие газовой отрасли
Миллер и президент Мозамбика обсудили развитие газовой отрасли республики
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэль Франсишку Чапо обсудили перспективы развития газовой отрасли африканской республики на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.
Руководство российской энергетической компании и лидер африканского государства рассмотрели потенциальные направления совместной работы по развитию мозамбикской газовой отрасли в ходе саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщается в канале «Газпрома» в Max.
Отмечается, что во встрече также приняли участие посол Мозамбика в России Жозе Матеуш Муария Катупха и генеральный директор Национальной компании по углеводородам республики (ENH) Руденсиу де Родолфу Новайш Мораиш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу сообщил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.
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