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Путин назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов
Путин: Потребление энергоресурсов растет в Азии, Африке и Латинской Америке
Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве назвал регионы мира, где увеличивается потребление энергоресурсов.
Потребление энергоресурсов растет в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, пишет РИА «Новости».
«У стран Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов, активно растут города, строятся предприятия, все больше используется электричество в промышленности, транспорте, в сфере цифровой экономики, включая центры хранения и обработки данных», – заявил Путин.
Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать – углеводородные, атомные, гидроэнергетику или возобновляемые источники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ. В тот же день он сообщил об укреплении роли природного газа в мировой торговле.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие главы государства в восьмом саммите ФСЭГ в Москве.