Путин назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов

Путин: Потребление энергоресурсов растет в Азии, Африке и Латинской Америке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Потребление энергоресурсов растет в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, пишет РИА «Новости».

«У стран Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов, активно растут города, строятся предприятия, все больше используется электричество в промышленности, транспорте, в сфере цифровой экономики, включая центры хранения и обработки данных», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать – углеводородные, атомные, гидроэнергетику или возобновляемые источники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ. В тот же день он сообщил об укреплении роли природного газа в мировой торговле.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие главы государства в восьмом саммите ФСЭГ в Москве.