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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 14:54 • Новости дня

    Путин назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов

    Путин: Потребление энергоресурсов растет в Азии, Африке и Латинской Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве назвал регионы мира, где увеличивается потребление энергоресурсов.

    Потребление энергоресурсов растет в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, пишет РИА «Новости».

    «У стран Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов, активно растут города, строятся предприятия, все больше используется электричество в промышленности, транспорте, в сфере цифровой экономики, включая центры хранения и обработки данных», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать – углеводородные, атомные, гидроэнергетику или возобновляемые источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ. В тот же день он сообщил об укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие главы государства в восьмом саммите ФСЭГ в Москве.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Комментарии (11)
    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В телефонном разговоре также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Александер Стубб подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует поддержания прямого диалога с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского президента.

    «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы – соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

    Bloomberg ожидало обсуждения политиками перспектив мирного урегулирования на Украине.

    В субботу сообщалось, что Александер Стубб стал главным кандидатом на роль представителя Европы на возможных мирных переговорах с Москвой.

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    27 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    @ NTB/Cornelius Poppe/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    О состоявшемся телефонном разговоре скандинавских лидеров с президентом России сообщила канцелярия финского президента, передает ТАСС.

    «Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября», – говорится в заявлении канцелярии.

    В ведомстве подчеркнули, что политики участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств и не выступали от имени Европы в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке беседы.

    В субботу Александера Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    26 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве

    Ушаков: Путин примет участие в саммите ФСЭГ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин 27 октября примет участие в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    «Начинается форум завтра, 27 октября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин примет в восьмом саммите участие», – приводит РИА «Новости» слова Ушакова.

    Помощник главы государства добавил, что мероприятие пройдет в Центре международной торговли. Особый символизм нынешнему саммиту придает то, что он проходит в год 25-летия организации.

    Полноправными членами ФСЭГ выступают Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис президента Ирана сообщил об отбытии Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях форума.

    В субботу посольство Исламской Республики подтвердило приезд Масуда Пезешкиана в Россию 27 октября.

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    26 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей

    Кремль: Путин поручил привязать лимит семейной ипотеки к количеству детей

    Путин поручил дифференцировать размер семейной ипотеки по числу детей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Кабинету министров предстоит изучить варианты совершенствования условий жилищного кредитования для многодетных семей. В частности, планируется рассмотреть дифференциацию максимального размера займа по программе льготной ипотеки в зависимости от числа детей.

    Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки беременных жен участников спецоперации.

    Путин поручил губернаторам проработать вопрос развития сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительство получило задачу представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

    «Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

    Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

    В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Анонсирован прием от имени Путина в честь участников саммита «Россия – Африка»

    Ушаков: В честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет прием в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Мероприятие состоится после рабочей встречи президента с руководителями ведущих региональных организаций, передает ТАСС. «Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия – Африка», – сообщил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

    Помощник президента рассказал о намерении российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке Путина к участию в предстоящем мероприятии.

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    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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