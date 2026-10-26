Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Путин поручил оказывать помощь женам участников СВО при беременности и родах
Президент Владимир Путин рекомендовал регионам России рассмотреть введение дополнительных мер социальной и психологической поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.
Такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая 2026 года. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
Высшим должностным лицам регионов рекомендовано рассмотреть возможность поддержки в случаях отсутствия супруга в связи с выполнением обязанностей военной службы.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце президент Владимир Путин поручил правительству включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы.
Летом он назвал вопросы демографии и поддержку участников спецоперации важнейшими задачами для всех ветвей власти.
В мае Путин подписал указ о равных социальных гарантиях для военнослужащих и их семей по всей стране.