Путин поручил оказывать помощь женам участников СВО при беременности и родах

Tекст: Валерия Городецкая

Такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая 2026 года. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

Высшим должностным лицам регионов рекомендовано рассмотреть возможность поддержки в случаях отсутствия супруга в связи с выполнением обязанностей военной службы.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце президент Владимир Путин поручил правительству включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы.

Летом он назвал вопросы демографии и поддержку участников спецоперации важнейшими задачами для всех ветвей власти.

В мае Путин подписал указ о равных социальных гарантиях для военнослужащих и их семей по всей стране.