После смертельного ДТП в Кировской области возбудили уголовное дело

МВД: В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими

Tекст: Денис Тельманов

Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу «Газель Некст». В результате аварии два человека погибли на месте, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщается в канале УМВД по Кировской области в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Еврейской автономной области было открыто уголовное дело после ДТП с пассажирским поездом и микроавтобусом, где погибли шесть человек.

В прошлом месяце следователи возбудили уголовное дело после смертельного столкновения микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе в Новосибирской области.

В январе начали расследование после столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области.