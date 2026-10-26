Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.12 комментариев
После смертельного ДТП в Кировской области возбудили уголовное дело
МВД: В Кировской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Renault Logan после дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом в Кировской области, в котором погибли два человека, сообщило УМВД по региону.
Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу «Газель Некст». В результате аварии два человека погибли на месте, еще десять получили травмы различной степени тяжести.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщается в канале УМВД по Кировской области в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Еврейской автономной области было открыто уголовное дело после ДТП с пассажирским поездом и микроавтобусом, где погибли шесть человек.
В прошлом месяце следователи возбудили уголовное дело после смертельного столкновения микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе в Новосибирской области.
В январе начали расследование после столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области.