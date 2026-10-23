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ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла… Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», – заявил Клычков в Max.
По его словам, удар был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к семьям. Он назвал это особым цинизмом со стороны ВСУ.
Ранее в Орловской области объявлялась ракетная опасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области пострадало от атаки ВСУ.
Летом в Воронеже из-за падения обломков сбитых украинских ракет пострадали три человека.
В мае ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ.