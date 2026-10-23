ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле

Tекст: Валерия Городецкая

«Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла… Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», – заявил Клычков в Max.

По его словам, удар был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к семьям. Он назвал это особым цинизмом со стороны ВСУ.

Ранее в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области пострадало от атаки ВСУ.

Летом в Воронеже из-за падения обломков сбитых украинских ракет пострадали три человека.

В мае ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ.