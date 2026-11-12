Минспорт назвал число проведенных Россией международных соревнований в 2026 году

Минспорт: С начала года в России прошло 429 международных соревнований

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Приведу несколько примеров. Ежегодный турнир «Мемориал Ивана Ярыгина» возвращен в календарь Объединенного мира борьбы на 2027 год. В 2028 году Казань примет Всемирные игры кочевников, которые проводятся под эгидой ЮНЕСКО», – цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Он также добавил, что в 2030 году Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике, в чем заключается большая личная заслуга главы профильной федерации Александра Винокурова и его команды. Кроме того, по словам министра, в настоящее время ведутся переговоры о проведении в России чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

Президент открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.