Медведев: «Единая Россия» поможет ветеранам СВО освоиться в работе в Госдуме

Tекст: Вера Басилая

Медведев заявил, что «Единая Россия» будет оказывать максимальную поддержку избранным депутатами Госдумы ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС.

«Партия, безусловно, обязана помочь им освоиться в новой роли, в роли законодателей, при том, что они все герои, все люди исключительно добросовестные», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Он добавил, что эта работа является непривычной для бывших военных, поэтому им обеспечат необходимое сопровождение.

Политик уточнил, что по итогам прошедших выборов мандаты в регионах и муниципалитетах получили 665 участников спецоперации. 50 из них вошли в состав партийной фракции в Государственной думе. Всего же объединение в новом созыве представят 349 депутатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.