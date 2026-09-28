Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Медведев: «Единая Россия» поможет ветеранам СВО освоиться в работе в Госдуме
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО для их успешной адаптации к законотворческой деятельности.
Медведев заявил, что «Единая Россия» будет оказывать максимальную поддержку избранным депутатами Госдумы ветеранам специальной военной операции, передает ТАСС.
«Партия, безусловно, обязана помочь им освоиться в новой роли, в роли законодателей, при том, что они все герои, все люди исключительно добросовестные», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Он добавил, что эта работа является непривычной для бывших военных, поэтому им обеспечат необходимое сопровождение.
Политик уточнил, что по итогам прошедших выборов мандаты в регионах и муниципалитетах получили 665 участников спецоперации. 50 из них вошли в состав партийной фракции в Государственной думе. Всего же объединение в новом созыве представят 349 депутатов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».
Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.