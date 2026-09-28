Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
На Украине возник дефицит гречки из-за проблем с логистикой
В крупнейшей украинской сети супермаркетов «АТБ» возникла острая нехватка гречки из-за прекращения поставок крупы на протяжении полутора недель.
Острый дефицит гречневой крупы зафиксирован в крупнейшей на Украине сети супермаркетов «АТБ», поставки отсутствуют уже полторы недели, передает РИА «Новости». По данным украинских журналистов, ссылающихся на источники в торговой сети, проблема вызвана не ажиотажным спросом, а приостановкой поставок.
«В магазинах «АТБ» наблюдается острая нехватка гречки… Поступление популярного продукта отсутствует в течение полутора недель», – говорится в сообщении издания «Телеграф».
Ранее британская газета The Guardian писала о нарастающем дефиците продовольствия в Киеве. Проблемы связывают с логистическими трудностями украинских поставщиков и сетевых магазинов.
Украинские СМИ все чаще публикуют фотографии пустых магазинных полок в разных городах страны, включая Львов, Винницу и Киев. Кроме того, из-за логистических проблем ряд продуктов подорожал на 20-30%. Сеть «АТБ» также ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки, как в офлайн-магазинах, так и при онлайн-заказах.
Украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу круп в одни руки.
Украинские финансовые аналитики спрогнозировали подорожание продуктов питания из-за сложностей с логистикой.