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Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии
Киев и Будапешт условились о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи совместной границы для обеспечения надежности поставок топлива, сообщил «Нафтогаз».
Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии, передает ТАСС.
Согласно данным «Нафтогаза», новые резервуары планируется разместить вблизи украинско-венгерской границы.
«Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией», – заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.
Руководитель украинской компании также подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок. По его словам, создание дополнительных хранилищ за рубежом стало необходимым шагом на фоне разрушения собственной топливной инфраструктуры страны.
В начале сентября производственные мощности «Нафтогаза» получили серьезные повреждения.
В августе из-за значительных разрушений инфраструктуры предприятие остановило работу ряда своих объектов.