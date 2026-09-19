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    19 сентября 2026, 19:12 • В мире

    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой

    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    @ Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Канадцы стали объектом конкуренции со стороны США и ЕС. При этом американцы действуют силой, а европейцы – лаской, поэтому Оттава льнет к Брюсселю, что приводит Вашингтон в бешенство. Вероятно, скоро Канада станет «первым ассоциированным членом Евросоюза». В том числе для того, чтоб проложить дорогу Украине.

    Между США, ЕС и Канадой сложился классический любовный треугольник, где Канада – девушка, которая интересничает.

    Официально она состоит в отношениях с Вашингтоном и связана с ним многими договорами помимо НАТО. Однако партнеры в ссоре, даже не разговаривают – бессрочно прекратили консультации о тарифах, ожидая, что визави одумается и вернется.

    По сути говоря, президент США Дональд Трамп ожидает выгодной для США сделки, а канадское правительство во главе с Марком Карни хочет просто пересидеть Трампа, компенсируя выпадение доходов на стороне за счет наращивания торговли с другими государствами.

    Кое-как получается из-за знания слабостей Америки. При этом Оттаву интересует не только ЕС, но и КНР, но с Пекином она сближается очень аккуратно, осознавая, что для Вашингтона это «красная линия». В припадке ревности он и зарезать может, причем речь именно о Вашингтоне, а не о Трампе. Его-то век истечет, однако национальные интересы США от этого не изменятся: ни их элита, ни население не готовы отдать Канаду кому-то другому. Для большинства северных штатов это главный торговый партнер (именно поэтому тарифная война и вызвала инфляционный шок).

    Как следствие, отношения с Китаем развиваются «на полшишечки», что Пекин по большей части устраивает. Недавно китайцы пустили на рынок канадский рапс в обмен на снижение пошлин на электромобили. Ничего личного, просто бизнес.

    А вот Европейский Союз готов слиться с Канадой в экстазе и предлагает оформить отношения. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила аж официальный брак – членство в ЕС, но по ней видно, что она мало читает, в том числе и уставные документы своей организации, где расширение ограничено географией. У Карни порядок со знанием не только географии, но и экономики, поэтому приставания эстонки отверг.

    Начальница Каллас (и при этом недоброжелательница) Урсула фон дер Ляйен поумней, поэтому в ходе поездки Карни в Страсбург предложила Канаде стать первым в истории «ассоциированным членом ЕС». Что это на самом деле означает и какое наполнение имеет, пока не знает никто, но именно поэтому от предложения трудно отказаться сходу: канадцы по праву первой ночи получили возможность выстроить альянс с Евросоюзом так, как им удобнее, а остальные подтянутся.

    На этом фоне Трамп устроил сцену ревности, обесценив и чувственный порыв европейцев как «смехотворный», и саму Канаду, будто свою бывшую, назвав ее «ужасным торговым партнером».

    Сами США, как известно, партнер крайне токсичный – параноидальный манипулятор и собственник, поэтому Канаду никуда не отпустят, а их президент уже пригрозил изменщикам разорением.

    «Если я сочту все хоть в какой-то мере враждебным шагом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим позициям»,

    – отрезал Трамп.

    Урсула настаивает, что сближение с Канадой происходит «не против кого-то, а ради общей устойчивости». Однако все понимают, что это не совсем так: и по экономическим, и по политическим причинам Брюссель милуется с Оттавой в пику Трампу, точнее, его желанию, чтобы США жили наособицу, но диктовали правила международной торговли.

    Карни, выступая в Страсбурге, тоже заявил, что не будет строить «третий блок ради соперничества с великими державами, разве что в области хороших манер». Он действительно умеет быть обаяшкой и осознает, что Канада сейчас девушка на выданье, которой нужно воспользоваться ситуацией по максимуму и со всех состричь купюры.

    Поэтому Карни не говорит ни да, ни нет. Точнее: говорит и да, и нет. Каллас отказал, но сближение Канады с Европой всячески налаживает. Американская газета The Wall Street Journal писала, что канадский премьер сам стремится к ассоциации с ЕС, что он по форме опроверг, однако позднее, в Страсбурге, подтвердил по сути.

    Британцы в The Economist считают, что новые евро-канадские отношения будут оформлены до конца года, а на совместном саммите в конце октября можно ждать своего рода помолвки. Однако полностью рвать с Вашингтоном и делить с ним собственность Оттава не станет, у них одна жилплощадь на двоих – континент Северная Америка. Как следствие,

    на США приходится почти три четверти канадского экспорта.

    Англичане, должно быть, и впрямь в курсе дела. Карни во многом их человек, бывший глава не только Банка Канады, но и – уникальный случай – Банка Англии. Рафинированный англосакс, глобалист, антитрампист и – приходится признать – довольно талантливый политик, вовремя оседлавший тренд на канадскую национальную гордость, возникший после притязаний Трампа.

    Акцент на суверенитете канадцев ограничивает Карни в политике по слиянию с Евросоюзом даже с учетом того, что электорат его партии – Либеральной – можно назвать проевропейским, тогда как в оппозиционной Консервативной партии сходу призвали насторожиться от перспективы стать «28-м государством ЕС». Если Канада – девушка, то с раздвоением личности: добрая половина населения предпочитает шашням с Европой крепкий союз с Вашингтоном и Лондоном, а лидера консерваторов Пьера Пуальевра даже называют «канадским Трампом» (что явно способствовало его проигрышу на выборах).

    Тем не менее, к концу года Оттава наверняка перезарегистрирует свой статус на два дома и заключит соглашение с Брюсселем, которое не затрагивает политический суверенитет, но сблизит рынки. Карни вряд ли хочет, чтобы это называлось ассоциированным членством, но именно так оно, скорее всего, и будет называться. Это нужно не Канаде. Это нужно глобалистам, и Урсуле в частности. Нужно для Украины.

    Эти англосаксонские страсти по нашу сторону границы интересы лишь по той причине, что Оттава станет первым ассоциированным членом ЕС, но не единственным, предполагается свальный грех. А изначально формат задумывался для Киева, даже само словосочетание впервые употребили применительно к Украине, это сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Украинцев заманивали на Запад перспективой полноценного членства в Евросоюзе. Хотели ли принимать на самом деле, теперь уже не важно: даже если и хотели, не могут. Пусть лично Урсула – «за», многие другие против, включая Мерца, а Германия – хотя и поистрепалась – по-прежнему главный локомотив еврозоны, крупнейший арсенал ЕС и ведущий спонсор Украины. Без нее не решат.

    Владимир Зеленский против полумер и хочет полноценного членства, но он не в том состоянии, чтобы торговаться. Возникшую из-за «войны ущербов» с Россией 30-миллиардную (в долларах) дыру в бюджете Украины закрывать, кроме европейцев, некому. Поэтому будет так, как скажут Берлин и Брюссель. Ассоциированным членом так ассоциированным. Чучелом так чучелом.

    В ЕС упрямо считают Украину своей зоной влияния и ответственности. И для послевоенного будущего, которое рано или поздно настанет, предпочитают именно такой формат: застолбление территории без особых обязательств. А то, что Канада как страна относительно большая и богатая, откроет список ассоциированных членов первой, ласкает и геополитические амбиции ЕС, и Украину, которую как бы не за дверью оставили, а приравняли к Канаде.

    Правда, повис вопрос, а что к тому моменту останется от Украины. С ней и с Евросоюзом у России тоже сложился треугольник в духе Анны Карениной. Только Россия – не Каренин и не Вронский. Россия – это поезд. Поезд судьбы. 

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