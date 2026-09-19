Полиция Нидерландов задержала 100 заблокировавших трассу экоактивистов

В Нидерландах задержали 100 экоактивистов за блокировку автомагистрали у границы

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали участников протеста, которые перекрыли автомагистраль А12 в районе города Зевенаар, передает портал Hart van Nederland.

Демонстранты из движения Extinction Rebellion прорвались на проезжую часть недалеко от границы с ФРГ, несмотря на усилия силовиков предотвратить блокировку движения, отмечает ТАСС.

Задержанных активистов подозревают в нарушении законодательства о публичных манифестациях. После вмешательства полиции дорога была освобождена, и транспортное сообщение в сторону Германии полностью восстановили.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен осудил действия протестующих. «Сегодняшнее блокирование автомагистрали движением Extinction Rebellion в районе Зевенаара – не тот способ, которым следует проводить демонстрации. Это опасно для участников дорожного движения и недопустимо», – подчеркнул политик, выразив благодарность полиции.

Во время акции протестующие требовали прекратить государственное финансирование ископаемого топлива, развернув соответствующие транспаранты. К ним также примкнули сторонники движения Utrecht for Palestine, а оставшиеся на въездах демонстранты вызвали серьезное недовольство водителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее полиция Гааги задержала 38 экоактивистов за блокировку автомагистрали A12.

В прошлом году нидерландские правоохранители арестовали около 700 участников аналогичного климатического протеста.

Весной 2024 года на этой же трассе сотрудники правопорядка остановили шведскую активистку Грету Тунберг.