Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.28 комментариев
Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге
Нидерландская полиция задержала на несанкционированной акции протеста в Гааге шведскую климатическую активистку Грету Тунберг.
Представители организации Extinction Rebellion намеревались перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими городами, в том числе Амстердамом и Роттердамом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.
Прибывшая на место полиция остановила несколько сотен демонстрантов. Когда собиравшиеся выйти на шоссе А12 активисты начали блокировать близлежащие дороги, сотрудники правоохранительных органов стали их задерживать. В числе задержанных оказалась и Грета Тунберг.
Напомним, ранее у пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме.