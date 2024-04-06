Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге

Медведев назвал организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе»

Медведев назвал Макрона и должностных лиц НАТО «спонсорами» теракта в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Медведев в своем Telegram-канале написал, что «истинные организаторы» теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ», но информация, опубликованная с телефонов «наемных выродков», свидетельствует о том, что это официальные лица нацистской «Украины».

Он уверен, что организаторы ответят по закону так же, как и террористы во всем мире. По его словам, исполнители, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/«Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация), религиозными фанатиками не являются.

«Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – написал Медведев.

Пособниками и международными спонсорами террористов Медведев назвал «высших должностных лиц стран НАТО». Он счел, что риторика и действия президента Франции Эммануэля Макрона, а главное – его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть расценены как пособничество в теракту в «Крокусе».

«Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», считает зампред Совбеза.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.



Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

