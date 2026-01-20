  • Новость часаСилы ПВО за три часа уничтожили более 45 дронов над пятью регионами России
    Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    20 января 2026, 00:20 • Новости дня

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признать стратегические просчеты

    Дмитриев указал на неспособность ЕС и Британии признавать просчеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюз и Британия всегда делают то, что умеют лучше всего и не берутся за непосильное, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего: риторику и «мониторинг ситуации». И они не делают того, чего никогда не делают: не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки. Это не выигрышная стратегия», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что самоанализ – это необходимый навык для выживания, роста и развития.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности. Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии.


    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    Экономист Лизан: ЕС «торговой базукой» не добьется от Трампа отмены новых пошлин

    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    19 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряженных отношениях с Соединенными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жестко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашел слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединенных Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твердо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили о тревожности от поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

