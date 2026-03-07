  • Новость часаМинобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА
    Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    7 марта 2026, 08:14 • Новости дня

    ВСУ прятали военную технику в зданиях церквей Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске, сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

    Дорошев рассказал, что украинские подразделения размещали технику и командные пункты в гражданских зданиях Красноармейска, передает РИА «Новости». По его словам, техника пряталась в церквях, а также в зданиях пожарной части и школах.

    «Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», – заявил Дорошев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для российских войск. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелков, участвовавших в освобождении города.

    4 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    5 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обмена пленными на белорусско-украинской границе домой вернулись российские военные, включая многодетных отцов и считавшегося погибшим бойца, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена в результате обмена, оказались многодетные отцы, сообщает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что более половины возвращенных находились в плену свыше года. Кроме того, среди освобожденных был военнослужащий, которого долгое время считали погибшим.

    Москалькова подчеркнула: «Сегодня удивительный момент... в том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым». Она отметила, что в преддверии Международного женского дня 8 марта двести матерей и жен получат долгожданные известия о возвращении своих близких домой.

    По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата лично проинформируют семьи освободившихся военных в разных регионах страны. Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, спецслужбам и всем, кто принимал участие в организации обмена. Она добавила, что сотрудники аппарата омбудсмена ежедневно ведут работу по обращениям родных защитников, ожидая и приближая каждый обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках консультаций в Женеве. Обмен назначен на 5 и 6 марта.

    Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    5 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Яровую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины около Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Дружелюбовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три склада с боеприпасамит.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополье Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки ДНР.

    При этом противник потерял до 135 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и Stryker, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого ДНР, Новопавловки, Ивановки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь бронемашин, чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.

    5 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область

    ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Херсонскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область, сейчас активно действуют расчеты противовоздушной обороны, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В Херсонской области фиксируются попытки массированного применения беспилотников Вооруженными силами Украины, сообщил в Telegram-канале Сальдо. По его словам, в настоящее время по всему ругиону активно работают системы противовоздушной обороны.

    Сальдо уточнил, что противник пытается задействовать большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы нанести удары по объектам региона.

    Ранее в результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области погибли пять полицейских. Еще шесть человек получили ранения и находятся в больнице.

    Сальдо сообщил о гибели активистки «Молодой гвардии Единой России» при атаке ВСУ.

    4 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что усиление оборонных возможностей Украины отвечает интересам Вашингтона.

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в защищенности Киева, передает ТАСС.

    «Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена. <…> Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL, которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы на Украину», – сказал чиновник.

    При этом представитель Пентагона уклонился от прямого ответа на вопрос о будущей роли Соединенных Штатов в обеспечении безопасности республики. Колби отметил, что не хотел бы забегать вперед до завершения переговорного процесса. Тем не менее он добавил, что Америка сохранит за собой ключевую функцию в вопросах стабильности Европы в целом.

    Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс полностью оплачивает все американское вооружение, которое поставляется на Украину.

    Пентагон призывал страны НАТО нарастить закупки американского оружия для нужд ВСУ в рамках специальной программы.

    Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    СМИ писали, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что война на Ближнем Востоке подрывает украинскую систему противовоздушной обороны.

    6 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    4 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    5 марта 2026, 23:10 • Новости дня
    Кимаковский заявил о превращении Славянска в крепость ВСУ

    Кимаковский заявил о превращении Славянска в крепость ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины усиливают оборонительные мероприятия в Славянске, демонтируя инфраструктуру и устанавливая противодроновые системы, а также минируя подступы к городу, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Город Славянск в Донецкой Народной Республике превращается в крепость, об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, в Славянске демонтируют троллейбусные линии, обвешивают город специальными сетями против дронов, а также окружают минными полями и рвами.

    «Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Артемовск. Точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», – заявил Кимаковский.

    Он отметил, что власти Киева эвакуируют из Славянска государственные и муниципальные структуры, транспорт и бизнес. По его словам, такие меры свидетельствуют о подготовке города к возможным активным боевым действиям.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвинулись на славянском направлении и заняли позиции в районе пяти населенных пунктов – Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

    Военный эксперт Ян Гагин спрогнозировал серьезные сражения за Славянск.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    5 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Пенсионерка в Запорожской области получила 11 лет за перевод денег ВСУ

    Пенсионерка в Запорожской области получила 11 лет за перевод денег ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожский областной суд признал 68-летнюю женщину виновной в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии, приговорив ее к 11 годам заключения.

    Жительница Михайловского района Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба областного суда. По данным суда, в июле 2023 года 68-летняя женщина, проживающая в селе Плодородное, совершила перевод денег со своего счета через мобильное приложение украинского банка на нужды Вооруженных сил Украины.

    В сообщении отмечается: «Своими умышленными действиями гражданка Б. совершила преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена)». Как уточняется, преступная деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

    Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с дополнительным ограничением свободы еще на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Ранее в Запорожской области задержали россиянина, который передавал СБУ через мессенджер данные о передвижении российских войск, ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже.

    До этого еще одну пенсионерку из Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за финансовую поддержку ВСУ, она перевела более 63 тыс. рублей на их нужды.

    5 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
    Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве, Россия и Украина 5 и 6 марта проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Россия и Украина проводят обмен военнопленными в формате «500 на 500» в соответствии с женевскими договоренностями, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский отметил в своем телеграм-канале: «В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта [проводится] обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся».

    Обмен организован в рамках согласованных ранее переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.

    Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.


    6 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Сосновое в ДНР
    Российские войска освободили Сосновое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Сосновое в Донецкой народной республике (ДНР), всего за неделю ВС России взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО.

    Группировка «Запад» в течение недели также освободила населенные пункты Дробышево и Яровая. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1280 военнослужащих, 24 бронемашины, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Нескучным и Круглым в Харьковской области, а также Бобылевкой в Сумской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1050 военнослужащих, девять танков и бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 56 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В результате наступления подразделений Южной группировки освобождена Резниковка в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» освободили Горькое в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2185 военнослужащих, 26 бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождена Веселянка в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, 20 складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425 военнослужащих, пять танков, 52 бронемашины, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Яровую в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.

