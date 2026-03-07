ВСУ прятали военную технику в зданиях церквей Красноармейска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дорошев рассказал, что украинские подразделения размещали технику и командные пункты в гражданских зданиях Красноармейска, передает РИА «Новости». По его словам, техника пряталась в церквях, а также в зданиях пожарной части и школах.

«Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», – заявил Дорошев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для российских войск. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелков, участвовавших в освобождении города.