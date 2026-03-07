Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в Абу-Даби
Reuters: В столице ОАЭ раздалась серия мощных взрывов
В Абу-Даби прогремела серия мощных взрывов, звук которых разносился по городу, при этом о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Сообщения о громких взрывах в столице ОАЭ распространило РИА Новости, ссылаясь на данные Reuters. По его информации, 7 марта в Абу-Даби были слышны несколько сильных хлопков, о чем рассказал очевидец.
Очевидец сообщил: «Несколько сильных взрывов были слышны в Абу-Даби». Описание ограничивается лишь фактом звуковых ударов, без дополнительных деталей о возможных последствиях и причинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны ОАЭ проинформировало об успешном отражении атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана. Перехват нацеленного на аэропорт Абу-Даби дрона привел к гибели одного человека и ранению семерых.
Тегеран до этого атаковал базы США в Катаре и Саудовской Аравии.