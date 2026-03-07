ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области

ПВО перехватила и уничтожила два БПЛА в Ульяновской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

ПВО успешно перехватила и уничтожила два беспилотника на территории Ульяновской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Он добавил, что их падение зафиксировано в южных районах области. Местные власти продолжают контролировать ситуацию, угрозы для мирных жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, этой ночью над территорией России сбили 124 украинских дрона.

Ранее, в октябре после атаки украинских беспилотников в Новоспасском районе Ульяновской области возник пожар, который был быстро потушен.

Также в октябре в Вешкайме Ульяновской области предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию.