На Западе вспыхнула паника из-за предупреждения России в адрес Финляндии

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Западе началась паника после жесткого предупреждения России в адрес Финляндии по поводу возможного размещения на ее территории ядерного оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью британского издания Daily Express. В публикации отмечается: «Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета».

Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство выступает за то, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это будет связано с вопросами обороны страны. В остальных случаях подобные действия останутся под запретом.

В Кремле подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расцениваться как угроза безопасности России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Россия примет ответные меры», если к этому дойдет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финское руководство исключило возможность размещения ядерного оружия на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного размещения ядерного оружия НАТО создает дополнительные угрозы для безопасности Финляндии и увеличивает её уязвимость. Финляндия своими решениями лишает себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией.