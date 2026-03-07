  • Новость часаИран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 17:12 • Новости дня

    Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

    Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый заместитель главы администрации Пятигорска отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей, сообщили в краевом суде.

    Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

    Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

    В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.


    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Комментарии (35)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (9)
    6 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Минобороны: Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Курской и Брянской областей.

    В ночь на пятницу над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА.

    Ранее украинские БПЛА сбросили боеприпасы на мирных жителей у магазина в Алешках, погибли два человека, 12 пострадали.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В Самаре женщину осудили на 14 лет за госизмену

    Суд в Самаре приговорил Полину Евтушенко к 14 годам колонии за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный окружной военный суд в Самаре признал женщину виновной по шести статьям УК РФ, включая подготовку к государственной измене.

    Женщину по имени Полина Евтушенко осудили в Самаре за подготовку к государственной измене и ряд других тяжких преступлений. В суде ТАСС сообщили, что обвинение запросило для нее 18 лет лишения свободы по более чем 12 эпизодам, однако суд назначил 14 лет, учитывая гуманность.

    По данным картотеки суда, Евтушенко признали виновной по шести статьям УК РФ. Среди них – приготовление к госизмене, содействие террористической деятельности, публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, реабилитация нацизма и распространение заведомо ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд приговорил гражданина России к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Ранее суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы. До этого ФСБ в Самаре задержала предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Ространснадзор выявил нарушения у Azur Air

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air в ходе внеплановой проверки, результаты которой будут переданы Росавиации для принятия дополнительных мер.

    «В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта и была связана с серией технических неисправностей самолетов Azur Air, а также задержками и отменами рейсов. В Ространснадзоре уточнили, что все собранные материалы уже готовятся к передаче в Росавиацию, которая примет дальнейшие решения в рамках своих полномочий.

    На прошлой неделе Ространснадзор начал проверку в Azur Air из-за нарушений.

    До этого сообщалось, что около тысячи российских туристов остаются на Пхукете из-за многократных задержек рейсов Azur Air.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала товарный знак Avensis в России

    Toyota зарегистрировала новый товарный знак Avensis в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Toyota оформила товарный знак Avensis в России, планируя реализовывать под этим брендом разные типы транспортных средств, включая легковые автомобили и автобусы, сообщают информагентства.

    Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак для продажи автомобилей Avensis, выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента. Там указано, что компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака в марте 2025 года, а сам знак был зарегистрирован только сейчас.

    По информации агентства, под брендом Avensis Toyota планирует реализовывать на российском рынке легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

    Toyota прекратила производство в России в 2022 году, однако на рынке по-прежнему работает ООО «Тойота Мотор». При этом финансовые показатели компании значительно снизились: с 2021 года выручка сократилась в 47 раз – с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль организации составила 2,5 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным «Автостата» автомобили Toyota стали самыми часто регистрируемыми среди иностранных марок (без учета китайских) в России в прошлом году.

    Производство на бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют запустить в 2026 году, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    До этого Toyota также регистрировала новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    Казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом

    Впервые в России полностью восстановили зрение после отравления метанолом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После отравления метанолом в Индонезии мужчине из Казани впервые в России удалось практически полностью восстановить зрение благодаря комплексному лечению и уникальной терапии.

    Медики Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова в Казани впервые в России вернули зрение пациенту после тяжелого отравления метанолом, сообщает пресс-служба клиники. Мужчина отравился, выпив местное вино в Индонезии, после чего почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерю зрения на правый глаз уже по возвращении в Казань.

    В Республиканской инфекционной больнице исключили инфекционные причины, а химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови.

    Несмотря на начатое лечение, состояние пациента ухудшалось: зрение на левом глазу также стало пропадать, а правый глаз почти полностью ослеп. По словам заведующей отделением Алии Насибуллиной, в подобных случаях восстановление зрения ранее не описывалось ни в одном источнике. «Сейчас пациент самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать», – отметила она.

    Врачи применили антидотную, дезинтоксикационную, гормональную терапию, а также гемодиализ и офтальмологические инъекции. Уже на третий день лечения зрение начало возвращаться. Через десять дней оно почти полностью восстановилось, пациент был выписан. Этот случай признан уникальным для российской медицины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Жуковском медики провели уникальную операцию с использованием титановых пластин для восстановления лица пациента после падения со снегохода. Хирурги военной группировки «Днепр» остановили сильное кровотечение у бойца, который потерял почти четыре литра крови при ранении. Томские ученые создали и запатентовали особый прибор для снятия ЭКГ непосредственно с сердца, уже изготовили десять прототипов и зарегистрировали программное обеспечение для него.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    В Дагестане зафиксировали два землетрясения

    В Дагестане зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,8 и 4,7 без последствий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, однако ущерб инфраструктуре и населению отсутствует, заявили в МЧС.

    В Дагестане зафиксированы два землетрясения. По информации регионального управления МЧС, оба сейсмических события произошли 6 марта в 16:44 по московскому времени – в Унцукульском районе на глубине 13 км магнитудой 2,8 и в Хасавюртовском районе на глубине 79 км магнитудой 4,7, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Объекты соцкультбыта функционируют в обычном режиме. Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, в ОДС и в ЕДДС сообщений от населения не поступало».

    В результате землетрясений пострадавших и разрушений не зафиксировано. Все службы продолжают работу в стандартном режиме, угрозы для жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года жители городов и районов по всему Дагестану ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря. Очаг землетрясения магнитудой 6,0 находился в 41 км к северо-западу от города Дербент на глубине 12 км.

    До этого в июле 2023 года в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7–5,9.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 01:04 • Новости дня
    Эксперт оценила вероятность землетрясения в Сочи в будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о повышенной вероятности землетрясения с магнитудой до семи, но точные сроки неизвестны.

    Информация о вероятности сильного землетрясения в районе Сочи появилась после серии подземных толчков, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева заявила, что такие явления могут быть предвестниками значительных событий, однако точную дату их наступления спрогнозировать невозможно.

    В пятницу в районе Сочи произошло землетрясение с магнитудой 4,1, эпицентр находился в море, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По словам эксперта, согласно картам общего сейсмического районирования, на территории возможны землетрясения с магнитудой до семи раз в сто лет. Последний раз столь сильные толчки фиксировались в прошлом веке.

    Зверева подчеркнула, что наблюдаемые сейчас землетрясения соответствуют расчетным значениям сейсмической активности для региона и не выходят за пределы нормы. «Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в районе Сочи произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого находился рядом с первым.

    В пятницу утром в Сочи также произошло землетрясение. В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, при этом ущерба инфраструктуре и населению нет.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России принял в Кремле Сергея Меликова, который рассказал о поддержке участников спецоперации и успехах аграриев Дагестана.

    Встреча Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым прошла в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диалог был частью постоянной работы президента с руководителями регионов страны. Меликов сообщил, что подробно рассказал главе государства о положении дел в республике, успехах и планах на будущее.

    Глава Дагестана сообщил, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

    «Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей.

    С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн гуманитарки, закупали технику, снаряжение – все, что нужно для Победы», – написал Меликов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в регионе действуют выплаты, льготы и помощь семьям бойцов, а также реализуется программа «Доблесть гор» для их адаптации после возвращения домой.

    Кроме того, Меликов проинформировал Путина об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства. В прошлом году дагестанские хозяйства собрали почти 295 тысяч тонн плодов, что стало рекордным показателем для региона. В 2025 году, по словам Меликова, Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов урожая винограда – собрано 302 тысячи тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дербентская солнечная электростанция начала поставки электроэнергии в энергосистему юга России после завершения строительства.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля
    Российский спутник связи «Экспресс-АТ1» признали окончательно утерянным
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за предупреждения России Финляндии
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации