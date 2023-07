Землетрясение произошло в Дагестане и Азербайджане Землетрясение магнитудой 5,7–5,9 произошло в Дагестане и Азербайджане 3 июля 2023, 23:47 Текст: Антон Антонов

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Дагестана, сообщили в главке МЧС России по региону. Сейсмологическая служба Азербайджана сообщает, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. В МЧС сообщили, что «в 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 5,9», передает ТАСС. Руководитель пресс-службы главка МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова сообщила, что «толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря». В интернете о толчках сообщают жители Махачкалы, Каспийска, Новолакского района и ряда других территорий, передает РИА «Новости». Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 5,3. Указывается, что эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 35 км в 43 км к северо-востоку от города Хачмаз (Азербайджан). Уточняется, что подземные толчки ощущались в Баку и ряде регионов Азербайджана, передает APA. Жители столицы Азербайджана покидают свои дома. Они остаются на улицах, опасаясь повторных толчков. В МЧС Азербайджана сообщили, что пока не получали сообщений о разрушениях и человеческих жертвах после землетрясения. Напомним, в начале февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Пострадали десять провинций. По данным управления по ЧС Турции, погибли более 50 тыс. человек.

В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат» Алаудинов сообщил о гибели командира «Ахмата» Евгения Писаренко

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов. «Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич – Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», – передает РБК слова Алаудинова. О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», – рассказал он. Российские танкисты применили новую тактику против ВСУ Минобороны: Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: кадр из видео Минобороны

Текст: Ольга Никитина

Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа применили новый тактический прием для уничтожения опорного пункта и техники украинских националистов под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали РИА «Новости», что командиры танков применили новую тактику огневого воздействия на противника, используя различные типы боеприпасов в короткий промежуток времени. Выстрелом из 125-мм орудия управляемым боеприпасом была выведена из строя легкобронированная техника противника. После этого опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины разгромили осколочными и фугасными снарядами. Ранее в Минобороны рассказали, как экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным «Жених» успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении. За проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств. В статье для «Российской газеты» он высказался за приостановку или понижение уровня дипотношений России с «Финляндией и ей подобными». Медведев уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии. Зампред СБ РФ отметил, что после присоединения к НАТО Финляндия стала для России враждебной страной, созданной «когда-то по недомыслию Лениным». Также в своей статье Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине.

Фото: Zuma\TASS

Текст: Евгений Поздняков

Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления. «На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. «Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник. «К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт. «Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко. «При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник. «Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт. «В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко. «В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник. «Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт. «Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко. Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым». По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе». При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед. При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Новости СМИ2 Спецназ «Ланцетами» уничтожил приготовленную для наступления технику ВСУ Спецназ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления на Херсонском направлении

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделение спецназа группировки Вооруженных сил России «Днепр» уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на Херсонском направлении, рассказал командир подразделения. По его словам, силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника, которая была приготовлена для атаки российских позиций, передает РИА «Новости». Командир добавил, что было принято решение нанести поражение комплексом «Ланцет», в результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе. Ранее соединения группировки войск «Днепр» уничтожили три 120-мм минометных расчета и две гаубицы М777 ВСУ на Херсонском направлении.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС. Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Минобороны резюмировал, что в целом ни на одном из направлений противник не достиг целей контрнаступления, что свидетельствует о мастерстве ВС России и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Александра Юдина

Попытка дестабилизации обстановки в России потерпела неудачу благодаря проявленной личным составом ВС России верности присяге и воинскому долгу, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий (Владимир Путин). Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в стране. Планы провалились прежде всего потому, что личный состав ВС России проявил верность присяге и воинскому долгу», – приведены его слова в Telegram-канале оборонного ведомства. Шойгу подчеркнул, что провокация не повлияла на действия группировок войск – военные мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. «Благодарю личный состав за добросовестную службу», – заключил министр. Ранее Путин заявил об уверенности в поддержке жителями всей страны действий властей России во время мятежа 24 июня.

В Польше объяснили, чем обернутся для Украины обещания Запада о России Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву

Фото: Bartomiej Zborowski/PAP/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Несмотря на все обещания, которые западные лидеры дали Украине, они только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский. Ващиковский обратил внимание, что уже сейчас Запад убеждает Украину заморозить конфликт, «повторить ситуацию 2015 года» и заключить соглашение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Energetyka24. По мнению депутата ЕП, у западных стран есть потребность в сотрудничестве с Россией. Так, отметил он, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия. Несмотря на данные Киеву обещания, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», уверен польский политик. Американские СМИ писали ранее, что Запад устал от затяжного конфликта на Украине и требует от украинских властей крупных успехов в ходе контрнаступления. В противном случае, как предупреждают в прессе, Украина может лишиться военной поддержки Запада.

Фото: Wikipedia

Текст: Антон Никитин

Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник. Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине. По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер. Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень. По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт. Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе. Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону. По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв. Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника. Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10. В Германии рассказали о разочаровавшей весь Запад Украине Berliner Zeitung: Киев не оправдал ожиданий Запада, потеряв отправленную ему бронетехнику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц, пишет обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки. По его словам, с большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что это позволит добиться значительных успехов, но через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование, передает РИА «Новости». Беки подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег». По его словам, к 2023 году Германия выделила около 5,5 млрд евро для обеспечения военной поддержки Украины. Ранее в США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России. Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости». По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу. Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования. «Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ. Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных. WSJ сообщила о плане США обменять задержанных россиян на американцев WSJ: В США думают об обмене задержанных по миру россиян на арестованных в России американцев 3 июля 2023, 13:50 Текст: Дмитрий Зубарев

США рассматривают возможность использования задержанных в других странах россиян для обмена на арестованных в России американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По сообщению издания, официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев, удерживаемых в России, в их число входит репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, передает РИА «Новости». Как отмечается, в частности речь может идти о Сергее Черкасове, отбывающем срок по обвинению в шпионаже и мошенничестве в Бразилии, и задержанном в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаиле Микушине. Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США. Новости СМИ2 Посла США заметили за странными сигналами Кремлю Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля. Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, ког

Фото: @drenadeniro

Текст: Ольга Иванова

Внук актера Роберта Де Ниро Леандро скончался в возрасте 19 лет, сообщает Sky News. Его мать написала в своих соцсетях пост, в котором говорится, что она не знает, как жить без сына, но постарается «идти дальше и распространять ту любовь и свет», которые он заставил ее почувствовать, когда она стала мамой, передает РИА «Новости». Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат. Леандро снялся в фильмах «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре «Максим». Новости СМИ2 В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским. «Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он. «Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник. «Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР. Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область.