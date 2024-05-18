Лавров назвал «откровенной чепухой» саммит по Украине в Швейцарии

Лавров: Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой»

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что Москва с удивлением наблюдает за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Он считает, что задача организаторов саммита по Украине в Швейцарии не в достижении мира, а чтобы настроить против России, как можно больше стран, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя.

«Мы к этому готовы, причем готовы всегда», – добавил Лавров.

Лавров ранее в понедельник заявил, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». По его словам, мероприятие направлено на то, чтобы сформулировать ультиматум России.