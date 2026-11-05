Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.
«Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.
В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.
В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».