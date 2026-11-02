Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
Украинская разведка внесла Леонида Якубовича в санкционный список
ГУР минобороны Украины внесло телеведущего Якубовича в санкционную базу
Телеведущий, актер и народный артист России Леонид Якубович попал в антироссийскую базу данных украинского портала War and sanctions, поддерживаемую Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Народный артист России, телеведущий и сценарист Леонид Якубович попал в списки антироссийского ресурса War and sanctions, который ведет Главное управление разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости».
Поводом для включения артиста в базу данных украинские власти назвали его позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией и поддержку специальной военной операции. В карточке ведущего также утверждается, что программу «Поле чудес» он использует для содействия российским военнослужащим, а на выборах президента выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины внесло российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) в антироссийскую базу портала War and sanctions.
В пятницу российский хореограф Илья Авербух прокомментировал свое включение в эту санкционную базу.
В тот же день военная разведка Украины добавила в список двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов.