Украинская разведка внесла Леонида Якубовича в санкционный список

ГУР минобороны Украины внесло телеведущего Якубовича в санкционную базу

Tекст: Ольга Иванова

Народный артист России, телеведущий и сценарист Леонид Якубович попал в списки антироссийского ресурса War and sanctions, который ведет Главное управление разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости».

Поводом для включения артиста в базу данных украинские власти назвали его позицию по вопросу воссоединения Крыма с Россией и поддержку специальной военной операции. В карточке ведущего также утверждается, что программу «Поле чудес» он использует для содействия российским военнослужащим, а на выборах президента выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины внесло российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) в антироссийскую базу портала War and sanctions.

В пятницу российский хореограф Илья Авербух прокомментировал свое включение в эту санкционную базу.

В тот же день военная разведка Украины добавила в список двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов.