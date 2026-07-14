Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора

Tекст: Олег Исайченко

ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию, спрятав в партии испанской керамической плитки. Груз доставлялся по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

Аренда здания и приемка товара осуществлялись россиянином, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.

Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания … Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

В спецслужбе обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних детей в возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин рассказал, что Васильев осуществлял контроль и управление логистикой доставки FPV-дронов в Россию, а также и последующей эвакуацией террористов с территории Российской Федерации.

Кремль уже выразил признательность спецслужбам за предотвращение серии украинских терактов. «Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции. Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, накануне ФСБ также сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

Кроме того, в минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

За день до этого служба предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд.

В экспертном сообществе связывали готовящуюся серию терактов с 40-дневной операцией СБУ, которую ранее утвердил Владимир Зеленский. Примечательно, что Украина пытается тиражировать опыт операции «Паутина», отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Речь идет о событиях июня прошлого года: в Россию доставили FPV-дроны, а затем завезли мобильные деревянные контейнеры, в которые впоследствии заложили БПЛА и в нужный момент открыли дистанционно. Тогда целью были авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Судя по всему, спецслужбы России отслеживают все действия противника, ведут комплексную оперативную работу. Не исключено, что в украинских ведомствах работает российская агентура, чье содействие помогло предотвратить нынешний теракт в зачатке»,

– допустил Джерелиевский. По его словам, пресечение терактов осложняется тем, что FPV-дроны, фигурировавшие в попытках недавних диверсий, поставляются из-за границы по запчастям и собираются на месте. «Сейчас ведется серьезная работа по нейтрализации такой практики и контрабанды БПЛА. Ввоз комплектующих находятся под особым контролем государства и требует соответствующих деклараций», – напомнил он, добавив, что самое сложное для злоумышленников – это провоз боевого заряда.

Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил он.

По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник. Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз. «Похоже, FPV-дроны плотно вошли в нашу современную жизнь в качестве оружия теракта …

Западные спецслужбы, активно помогающие СБУ и ГУР реализовывать диверсии, не понимают, какого джина выпускают из бутылки. Их потворство FPV-терроризму очень скоро приведет к тому, что эту тактику возьмут на вооружение очень многие неприятные люди: от наркоторговцев до религиозных фанатиков.

А, учитывая, как охотно Украина раздаривает беспилотные технологии всем желающим, недостатка в матчасти у них не будет», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Впрочем, как заметил Козюлин, это оружие уже применяют во многих странах, в том числе и в Африке. «Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал эксперт. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться. «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер.

Джерелиевский, в свою очередь, указал, что работа по пресечению контрабанды ведется довольно серьезная. Тем не менее, оговорился он, сохраняется опасность, что какие-то изделия, запчасти «могут просочиться», и в этом случае крайне важна работа оперативников, которые выявляют незаконные поставки.

Собеседник также призвал найти «золотую середину» в урегулировании этого вопроса: «необходимо не навредить работе волонтеров и бойцов на фронте, но и не позволить террористам ввозить дроны». По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре действительно диктует необходимость обсуждения отдельного закона о БПЛА.

Парламентарий допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул он.

Колесник напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – рассуждает собеседник. При этом, уточнил парламентарий, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований.

«В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА. Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям»,

– уточнил депутат. Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

Аналитики также обратили внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Часть молодежи просто не осознает всей опасности ситуации и руководствуется жаждой заработка. Не все понимают, какую цену придется платить за содействие противнику», – посетовал Джерелиевский.

«Инцидент еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение, – добавил Козюлин. – Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию».

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