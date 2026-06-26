Bloomberg: Зеленский санкционировал 40-дневную операцию влияния на Россию

Tекст: Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал 40-дневную операцию влияния с целью «принудить Россию к окончанию конфликта», передает Bloomberg.

Глава государства не привел подробностей плана в своем сообщении в соцсетях. Он опубликовал его поздно вечером в четверг после доклада службы безопасности об ударах по российским объектам.

Украинский лидер высоко оценил работу спецслужб по защите позиций страны на линии фронта с использованием беспилотников. В этом году Киев усилил атаки на российскую энергетическую и сырьевую инфраструктуру, пишет издание. Дальность ударов увеличилась, достигнув Урала на расстоянии около 2 тыс. километров от границы.

Ранее Зеленский предлагал встретиться для переговоров об окончании конфликта, но Путин отверг это предложение, поручив военным «продолжать работу».

Минобороны России сообщило об уничтожении 660 украинских дронов за ночь в нескольких регионах. Это стало самой масштабной воздушной атакой за более чем четыре года конфликта. В свою очередь Украина заявила, что сбила 174 из 189 беспилотников и три из семи баллистических ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский признал попытку ночной атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на регулярные удары дронов ВСУ по мирным объектам.

Бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявил о шантаже европейских союзников со стороны Киева из-за отказов прекратить обстрелы российских НПЗ.