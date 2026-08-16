Правительственный самолет Германии застрял на Сейшелах из-за поломки

Tекст: Ольга Иванова

Воздушное судно находится на Сейшелах с 11 августа, передает РИА «Новости». Изначально самолет выполнял тренировочный рейс из египетского Луксора на французский остров Реюньон в Индийском океане.

«Во время полета экипаж должен был отрабатывать сложные процедуры захода на посадку и поведение в тропических условиях. Однако по пути на Реюньон внезапно возникли технические проблемы. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку на Сейшелах», – отмечает издание Bild.

В министерстве обороны ФРГ уточнили, что политики на борту отсутствовали. В настоящее время члены экипажа находятся в безопасности и ожидают завершения ремонтных работ на острове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года рейс главы МИД ФРГ отменили из-за поломки правительственного борта.

В июле прошлого года самолет министра внутренних дел Германии экстренно приземлился в Лейпциге по причине технического сбоя.

В феврале текущего года микроавтобус делегации немецкого канцлера попал в аварию на пути в аэропорт Эр-Рияда.