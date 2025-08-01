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Полиция Германии сообщила о втором поджоге на железной дороге
На участке железной дороги в Дюссельдорфе зафиксировали второй случай возгорания кабелей, что привело к перебоям в движении поездов и изменению маршрутов.
Полиция Германии выявила новое возгорание на железнодорожной линии в Дюссельдорфе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. Инцидент произошел на участке в двух километрах от места предыдущего поджога, который также был совершен неизвестными накануне. Нарушители заложили запальное устройство в кабель-канал, в результате чего поврежден кабель длиной свыше 60 метров.
Оба возгорания, по мнению полиции, случились одновременно. Представитель полиции заявил: «Мы рассматриваем эти случаи как умышленную диверсию». Ответственность за поджоги взяла на себя анархическая группа Angry Birds Commando; полиция проверяет достоверность заявления, опубликованного в интернете. Расследование ведет отдел государственной охраны.
Из-за инцидента движение поездов на участке Дуйсбург – Дюссельдорф было остановлено. Как отмечает издание, ремонтные работы, которые предполагалось завершить к середине пятницы, теперь продлятся дольше. В Deutsche Bahn скорректировали маршруты, запустили дополнительные автобусы для пассажиров. На главных вокзалах Дуйсбурга и Дюссельдорфа наблюдается скопление людей, отмечаются перебои в сообщениях с Берлином, Франкфуртом-на-Майне и в направлении Нидерландов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии предположила диверсию на железной дороге после происшествия. Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Ридлингена, что привело к гибели и ранениям людей среди примерно 100 находившихся на борту.