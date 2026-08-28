Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
В России стартовало серийное производство комплекса РЭБ «Волна купол гарант»
В России развернуто серийное производство новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы, который эффективно нейтрализует работу спутниковой системы связи Starlink.
Российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серию систему радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант», способную подавлять сеть Starlink, передает ТАСС.
Источник в отрасли подчеркнул успешность разработки.
«Система «Волна купол гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно», – заявил собеседник агентства.
По словам источника, комплекс не мешает работе наземных терминалов, а целенаправленно воздействует на орбитальные спутники. Мощный радиосигнал ослепляет антенны космических аппаратов, вызывая отказ систем. Одно устройство может парализовать связь на обширной территории, а несколько – закрыть целый регион.
Собеседник также напомнил, что создатель Starlink Илон Маск недавно получил орден Свободы от Владимира Зеленского. В ответ на содействие в ударах беспилотников российские инженеры создали эффективное противодействие. Ранее испанская газета El Mundo писала о жалобах украинских военных на серьезные сбои в работе Starlink из-за российских систем РЭБ.
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