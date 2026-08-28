Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».

По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.

Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.

Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.

Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.

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