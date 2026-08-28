Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
Девушка, которая установила самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО, скрылась за границей, пишут СМИ.
Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».
По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.
Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.
Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.
Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.
Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб за подготовку убийства военнослужащего Черноморского флота.