Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

