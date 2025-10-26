Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.7 комментариев
Лавров: Путин согласился на предложения США по урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.
Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.
Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.