Кардиолог Гуляев предупредил о риске ишемии из-за нехватки цинка

Tекст: Катерина Туманова

«Цинк – микроэлемент, без которого не работает антиоксидантная защита миокарда. Он участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и воспаления сосудов. Низкий уровень цинка связан с повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца», – предупредил он в беседе с РИА «Новости».

Гуляев объяснил, что нехватка этого элемента может приводить к увеличению «плохого» холестерина, снижению эластичности сосудистых стенок и усилению окислительного стресса, а это повышает риск развития атеросклероза и гипертонии.

По данным исследований, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно пожилых, часто фиксируется сниженный уровень цинка в плазме крови.

По словам кардиолога, достаточное количество цинка способствует улучшению состояния эндотелия сосудов и снижает повреждение миокарда при ишемии. Он подчеркнул важность контроля этого микроэлемента, особенно для пациентов с метаболическим синдромом, диабетом и хроническими заболеваниями сердца.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Ефремкин назвал основные признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза. В Китае назвали первые серьезные симптомы образования тромбов. Врач Кашапов рассказал, что следует есть для профилактики инсульта.



