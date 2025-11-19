Получение гражданства РФ в 2025 году: новые правила, упрощённый порядок и необходимые документы

Общий порядок получения гражданства: основные требования

Для получения российского гражданства в общем порядке иностранный гражданин должен соответствовать ряду обязательных условий. В первую очередь необходимо прожить на территории РФ на основании вида на жительство в течение 5 лет. Этот срок должен быть непрерывным, хотя новый закон убрал ограничение на пребывание за пределами страны не более трёх месяцев в течение календарного года.

Помимо срока проживания, претендент на гражданство должен владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства РФ. Подтвердить знание языка можно двумя способами: предоставить документ об образовании, полученном в СССР или России, либо сдать комплексный экзамен и получить соответствующий сертификат. От сдачи экзамена освобождаются инвалиды первой группы, мужчины старше 70 лет и женщины старше 60 лет.

Также заявитель должен иметь законный источник дохода на территории России и обязаться соблюдать Конституцию РФ. С 2020 года введено обязательное требование о принесении Присяги гражданина Российской Федерации. Текст присяги зачитывается вслух на торжественной церемонии, после чего новому гражданину вручают экземпляр Конституции РФ.

Упрощённый порядок: кто может воспользоваться льготами

Упрощённый порядок получения гражданства предусматривает исключение требований о пятилетнем сроке проживания, а в некоторых случаях – и об обязательной проверке знаний русского языка и истории. Право на упрощённую процедуру имеют несколько категорий иностранных граждан.

К ним относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР. Также упрощённый порядок доступен тем, кто состоит в браке с гражданином РФ и имеет с супругом общих детей – родных или приёмных. Важное изменение: новый закон отменил требование о трёхлетнем сроке брака, но ввёл условие о наличии общего ребёнка для предотвращения фиктивных браков.

Граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины могут получить российское гражданство в упрощённом порядке, однако они должны постоянно проживать на территории РФ в течение пяти лет по виду на жительство и подтвердить знание русского языка, истории и законодательства. Исключение составляют лица старше 70 лет и инвалиды первой группы.

Особые условия действуют для участников программы переселения соотечественников. Эти граждане могут получить гражданство сразу после получения вида на жительство, минуя пятилетний срок ожидания. Для этого необходимо иметь свидетельство участника программы и документы, подтверждающие родственную связь с Россией.

Военнослужащие и их семьи: ускоренная процедура

С 2024 года действует упрощённый порядок получения гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года. Эта категория получила право подавать заявление на гражданство без соблюдения требований о сроке проживания и без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории.

Те же преференции распространяются на супругов, детей и родителей военнослужащих-иностранцев. Указ Президента РФ от 4 января 2024 года № 10 установил, что члены семей контрактников также могут получить российское гражданство в упрощённом порядке вне зависимости от их собственного гражданства.

Необходимые документы и госпошлина

Для подачи заявления на получение гражданства необходимо собрать пакет документов. Стандартный перечень включает два заполненных заявления установленного образца, паспорт иностранного государства с нотариально заверенным переводом, вид на жительство и четыре фотографии размером 35 на 45 миллиметров.

Также потребуется документ, подтверждающий владение русским языком, свидетельство о рождении, документ об официальном доходе на территории РФ и квитанцию об уплате государственной пошлины. В зависимости от основания для получения гражданства могут потребоваться дополнительные документы: свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, дипломы об образовании или трудовые договоры.

В 2025 году размер госпошлины за оформление гражданства составляет 4200 рублей. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, перевод заверен нотариально. На документы, полученные в иностранных государствах, необходимо проставить апостиль или легализовать их иным способом, если иное не предусмотрено законодательством.

Сроки рассмотрения и куда обращаться

Заявления о приёме в гражданство подаются в территориальные подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД России по месту жительства или пребывания заявителя. Если у иностранца нет регистрации на территории России, документы подаются по фактическому адресу проживания. Военнослужащие и члены их семей, находящиеся за пределами РФ, могут подать документы в консульском учреждении страны пребывания.

Этот срок может быть продлён в случае необходимости уточнения обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявления, но не более чем на три месяца. После получения положительного решения заявитель должен принести присягу гражданина Российской Федерации и только после этого получить паспорт гражданина РФ.

Основания для отказа в гражданстве

Российское законодательство предусматривает ряд оснований, по которым в предоставлении гражданства может быть отказано. Получить гражданство не смогут лица, находящиеся в местах лишения свободы или имеющие непогашенную судимость за преступления, совершённые на территории России или за её пределами.

Отказ последует, если заявитель будет уличён в деятельности, касающейся безопасности государства: выступлениях за насильственное изменение основ конституционного строя, участии в вооружённых конфликтах против Вооружённых Сил РФ, экстремистской или террористической деятельности. Также откажут тем, кто предоставил поддельные документы, скрыл важные сведения в процессе оформления или служит в вооружённых силах другого государства.

При выявлении подделки документов или предоставления ложной информации иностранцу не только откажут в гражданстве, но и могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию. Отказ может быть обжалован в судебном порядке в установленные законом сроки, однако это сложный и длительный процесс.

Изменения 2025 года: новые возможности для мигрантов

С января 2025 года вступили в силу изменения в правилах получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Для некоторых иностранцев установлен упрощённый порядок получения РВП, если они разделяют традиционные духовно-нравственные ценности России, согласно Указу Президента РФ от 19 августа 2024 года.

Кроме того, упрощённый порядок получения ВНЖ стал доступным для одиноких родителей-иностранцев, у которых есть дети с российским гражданством. Появилось новое основание для упрощённого получения вида на жительство: выпускники российских государственных вузов вне зависимости от формы обучения и наличия красного диплома получили такое право. Они могут подать заявление на ВНЖ в течение трёх лет после окончания обучения.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей продолжают пользоваться правом на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Для этого достаточно иметь регистрацию по месту жительства на указанных территориях и подать заявление в один из многочисленных пунктов приёма документов.

Перспективы и будущие изменения

Власти продолжают совершенствовать миграционное законодательство с целью упрощения процедуры получения гражданства для лиц, заинтересованных в интеграции в российское общество. В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы правительство анализирует существующие процедуры подачи заявлений и прорабатывает предложения по оптимизации процессов и ликвидации необоснованных расходов заявителей.

Ожидается, что в ближайшее время может быть расширен перечень профессий и специальностей, представители которых смогут получить гражданство в упрощённом порядке. Также прорабатывается вопрос о дальнейшем сокращении сроков рассмотрения заявлений и упрощении документооборота за счёт цифровизации процессов.

Для тех, кто планирует получить российское гражданство, важно внимательно изучить все требования законодательства, правильно подготовить документы и выбрать подходящее основание для подачи заявления. При возникновении сложностей рекомендуется обратиться за консультацией в территориальные органы МВД по вопросам миграции или к профессиональным юристам, специализирующимся на миграционном праве.