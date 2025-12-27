Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
Решетников заявил о росте экономики и инвестиций в туризм
У российской экономики сохраняются положительные темпы роста, инфляция замедляется, бюджет остается стабильным, государственный долг находится на низком уровне, а рубль укрепился, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В интервью RT Решетников заявил, что торговый баланс практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет примерно 115–120 млрд долларов, что способствует стабильности рубля, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
По оценке Минэкономразвития, инфляция к концу года будет на уровне 5,6–5,7%, а экономический рост оценивается примерно в 1%. «Это позволяет нам поддерживать стабильный курс нацвалюты», – отметил Решетников.
В стране продолжают активно строить новые дороги, аэропорты и порты, развивается сеть высокоскоростных магистралей, а также ИТ-отрасль. Правительство оказывает поддержку спецоперации на Украине и усиливает внутренний туризм.
В 2025 году внутренний турпоток вырос на 5%. В регионах строятся новые отели, аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений, объем инвестиций в отрасль по льготным программам достиг почти 2 трлн рублей.
К 2030 году планируется завершить крупные проекты в туризме и инфраструктуре. В числе приоритетных задач на 2026 год – повышение производительности труда за счет автоматизации, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций для упрощения деятельности бизнеса.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская экономика за три года увеличила ВВП на 9,7%, что значительно опередило аналогичный показатель еврозоны, составивший 3,1%.