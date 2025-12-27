Решетников заявил о росте экономики и инвестиций в туризм

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью RT Решетников заявил, что торговый баланс практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет примерно 115–120 млрд долларов, что способствует стабильности рубля, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

По оценке Минэкономразвития, инфляция к концу года будет на уровне 5,6–5,7%, а экономический рост оценивается примерно в 1%. «Это позволяет нам поддерживать стабильный курс нацвалюты», – отметил Решетников.

В стране продолжают активно строить новые дороги, аэропорты и порты, развивается сеть высокоскоростных магистралей, а также ИТ-отрасль. Правительство оказывает поддержку спецоперации на Украине и усиливает внутренний туризм.

В 2025 году внутренний турпоток вырос на 5%. В регионах строятся новые отели, аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений, объем инвестиций в отрасль по льготным программам достиг почти 2 трлн рублей.

К 2030 году планируется завершить крупные проекты в туризме и инфраструктуре. В числе приоритетных задач на 2026 год – повышение производительности труда за счет автоматизации, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций для упрощения деятельности бизнеса.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская экономика за три года увеличила ВВП на 9,7%, что значительно опередило аналогичный показатель еврозоны, составивший 3,1%.