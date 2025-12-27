Tекст: Валерия Городецкая

Журналисты The Hill подчеркивают, что Трамп в интервью Politico дал понять – ни одна инициатива главы киевского режима не получит значимости без его прямого одобрения, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, отсутствие его согласия означает, что любые инициативы по урегулированию ситуации на Украине становятся бессмысленными.

В статье добавляется, что слова президента США прозвучали за несколько дней до его запланированной личной встречи с Зеленским, которая должна пройти в воскресенье.

Ранее украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов.

Эксперты отметили, что этот документ не может являться реальной основой для урегулирования кризиса на Украине.