СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

Tекст: Вера Басилая

Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

«По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.