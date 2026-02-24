СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве

Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево

Tекст: Ольга Иванова

В аэропорту «Шереметьево» временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что данные меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов. Причиной введения ограничений стало действие специального сигнала «ковёр» в воздушном пространстве аэропорта.

Пассажирам рекомендуется готовиться к увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов. Администрация «Шереметьево» предупредила о возможных изменениях в расписании и призвала учитывать этот фактор при планировании поездок.

Параллельно службы аэропорта «Внуково» работают в усиленном режиме из-за введения аналогичных ограничений. По данным пресс-службы воздушной гавани, авиакомпании вынуждены корректировать расписание, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. В терминале «Внуково» также организована активная работа по поддержке и информированию пассажиров на период ожидания вылета.

Ограничения связаны с внешними обстоятельствами, не зависящими от самих аэропортов. Сколько времени продлятся меры, пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.



