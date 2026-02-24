Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
Следственный комитет России обнародовал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие автомобиль ГИБДД в столице, у которого произошел взрыв.
На видео запечатлены сотрудники Главного следственного управления СК по Москве, они обследуют искореженный взрывом автомобиль сотрудников полиции.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.
До этого СК показывал фото самого автомобиля.
В Москве на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.