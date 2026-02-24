Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.5 комментариев
Зеленский показал бункер, где скрывался два года
Владимир Зеленский опубликовал видео, где подробно демонстрирует бункер в центре Киева, где он находился вместе с командой на протяжении двух лет.
Владимир Зеленский продемонстрировал бункер, где скрывался на протяжении двух лет, сообщает РИА «Новости».
Глава администрации Украины накануне в интервью агентству Франс Пресс признался, что находился в подземном убежище, и пообещал показать его публике.
На опубликованных Зеленским кадрах видно, что бункер расположен на Банковой улице в центре Киева. Он состоит из длинных коридоров и комнат, на дверях которых размещены таблички с указанием подразделений, в том числе «Руководство кабмина» и «Аппарат Верховной рады».
Зеленский заявил: «Здесь мы находились вместе с командой, с кабмином, здесь проводились совещания с военными». Также он отметил, что в убежище созданы комфортные условия – так, его рабочий кабинет оснащён большим кожаным креслом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал заявление о необходимости реформирования Вооруженных сил Украины по примеру российской армии.
Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева на фоне противостояния с Россией.