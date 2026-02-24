Зеленский показал бункер, где скрывался два года

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский продемонстрировал бункер, где скрывался на протяжении двух лет, сообщает РИА «Новости».

Глава администрации Украины накануне в интервью агентству Франс Пресс признался, что находился в подземном убежище, и пообещал показать его публике.

На опубликованных Зеленским кадрах видно, что бункер расположен на Банковой улице в центре Киева. Он состоит из длинных коридоров и комнат, на дверях которых размещены таблички с указанием подразделений, в том числе «Руководство кабмина» и «Аппарат Верховной рады».

Зеленский заявил: «Здесь мы находились вместе с командой, с кабмином, здесь проводились совещания с военными». Также он отметил, что в убежище созданы комфортные условия – так, его рабочий кабинет оснащён большим кожаным креслом.

