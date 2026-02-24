Tекст: Вера Басилая

Издание Junge Welt пишет, что Владимир Зеленский в минувшее воскресенье фактически признал неэффективность нынешней системы комплектования вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости».

По данным издания, Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой профинансировать создание в стране профессиональной армии по образцу российской. Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах провалилась, отмечается в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что Киев уже не скрывает провалов в своей военной стратегии. По их данным, после целого ряда неудач украинские власти начали де-факто требовать от Германии и других стран Европы более активного вмешательства, вплоть до прямого участия в конфликте с Россией.

В последнее время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной громких скандалов и вызывают массовое недовольство среди населения Украины.

Ранее Владимир Зеленский предложил Евросоюзу поддержать финансирование перехода армии на Украине к контрактной системе.

Напомним, в январе Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.