Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
JW: Зеленский признал провал военной системы Украины
Заявление Владимира Зеленского о необходимости реформирования Вооруженных сил Украины по примеру российской армии стало признанием провала существующей системы, сообщает немецкая газета Junge Welt.
Издание Junge Welt пишет, что Владимир Зеленский в минувшее воскресенье фактически признал неэффективность нынешней системы комплектования вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости».
По данным издания, Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой профинансировать создание в стране профессиональной армии по образцу российской. Таким образом, он косвенно признал, что существующая на Украине система принудительной вербовки на улицах провалилась, отмечается в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что Киев уже не скрывает провалов в своей военной стратегии. По их данным, после целого ряда неудач украинские власти начали де-факто требовать от Германии и других стран Европы более активного вмешательства, вплоть до прямого участия в конфликте с Россией.
В последнее время насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной громких скандалов и вызывают массовое недовольство среди населения Украины.
Ранее Владимир Зеленский предложил Евросоюзу поддержать финансирование перехода армии на Украине к контрактной системе.
Напомним, в январе Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.