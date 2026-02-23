Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.

Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.

На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.