Медведев: Россия на переговорах озвучила позицию по территориям
Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации.
Медведев подчеркнул, что российская сторона предъявила свою позицию, сформулированную президентом России, по самым существенным вопросам, включая территории, параметры демилитаризации и другие важные аспекты, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона сейчас только воспринимает эти предложения, но ответа пока не дала.
Политик отметил, что существует договоренность о неразглашении результатов переговорного процесса. «У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем», – заявил Медведев.
На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.
Ранее экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине.