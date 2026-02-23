Грузия накануне годовщины начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Женеве, заявила, что военная операция России привела к «огромным страданиям, вынужденным переселениям и разрушениям».

«Грузия подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала она, сообщает телекомпания «Имеди».

По словам Маки Бочоришвили, «необходимо защищать основанный на принципах ООН мировой порядок, необходимо нести ответственность за нарушение международного права».

После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести прямые санкции против Москвы, открыть «второй фронт» и организованно отправить на Украину добровольцев. Только недавно Киев принял решение вернуть в Тбилиси посла.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

«Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

После начала СВО Грузия приняла около тридцати тысяч украинских беженцев.