Россия осудила ужесточение блокады Кубы и карательные меры США

МИД России осудил карательные меры США и блокаду Кубы

Tекст: Денис Тельманов

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский выступил на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает ТАСС. Он подчеркнул, что последние американские карательные меры против Кубы поставили островное государство на грань энергетического кризиса.

По его словам, Россия решительно осуждает неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады.

Любинский заявил: «Последние американские карательные меры против Кубы поставили ее на грань энергетического кризиса. Решительно осуждаем неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий».

Он отметил, что российская сторона продолжает поддерживать Кубу и выступает против любых ограничительных мер, нарушающих международное право.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после завершения девяти вывозных рейсов почти 4,3 тыс. туристов вернулись в Россию, и ожидается восстановление поездок на Кубу с нормализацией поставок авиакеросина.

Россия и Куба планируют отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро совместными мероприятиями. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.